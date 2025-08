Paura a Porto Rico: Eleonora Boi, moglie di Danilo Gallinari, ferita da uno squalo durante una nuotata

Porto Rico – Attimi di paura per Eleonora Boi, nota conduttrice televisiva italiana e moglie dell’ex stella NBA Danilo Gallinari, rimasta ferita in un attacco di squalo mentre nuotava al largo delle coste di Porto Rico. L’incidente si è verificato nei giorni scorsi ed è stato confermato giovedì dal Dipartimento delle risorse naturali e ambientali dell’isola.

La Boi, incinta del terzo figlio, è stata morsa alla coscia e ha riportato una ferita aperta, ma le sue condizioni sono stabili e si trova attualmente ricoverata in un ospedale locale. I medici hanno escluso complicazioni per la gravidanza, assicurando che sia la madre che il nascituro non sono in pericolo.

In un primo momento, le autorità avevano scelto di non rivelare l’identità della vittima per ragioni di sicurezza. Ma il capitano Ruben Moyeno, commissario della polizia municipale di Carolina, ha successivamente confermato che si tratta proprio della moglie di Gallinari, come riportato da El Nuevo Dia e Daily Mail.

Il 36enne Danilo Gallinari si trova attualmente a Porto Rico dove milita nei Vaqueros de Bayamon, squadra impegnata nelle Finals del campionato BSN (Baloncesto Superior Nacional). Domenica è prevista Gara 1 della serie al meglio delle sette contro i Leones de Ponce, in programma al Ruben Rodriguez Coliseum.

Secondo quanto riportato da Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, Gallinari intende concludere la sua carriera internazionale con la nazionale italiana e, dopo le finali BSN, si unirà alla squadra guidata da Gianmarco Pozzecco in vista dell’EuroBasket 2025.

L’Italia è inserita nel Gruppo C del torneo preliminare, che si disputerà a Limassol (Cipro) dal 28 agosto al 4 settembre, affrontando Grecia, Georgia, Bosnia-Erzegovina, Spagna e Cipro. Le prime quattro classificate accederanno alla fase a eliminazione diretta, in programma a Riga (Lettonia) dal 6 al 14 settembre.