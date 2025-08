Emiliano accoglie Francesca Albanese a Bari: “La Puglia non resterà in silenzio sul genocidio del popolo palestinese”

BARI – Un incontro denso di significato politico e simbolico si è svolto questo pomeriggio al Teatro Kursaal Santalucia di Bari, dove il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha accolto Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui Territori Palestinesi Occupati e autrice del libro “Quando il mondo dorme”. L'incontro si è svolto nell’ambito di un punto stampa aperto alla cittadinanza e alle istituzioni locali.

Emiliano ha aperto il suo intervento con parole di accoglienza e solidarietà:

“Volevo dare il benvenuto a Francesca Albanese e ringraziarla per la sua disponibilità verso la nostra comunità. Avevamo bisogno di incontrarla perché la Puglia è da tempo in riflessione e in azione rispetto alla vicenda del genocidio del popolo palestinese”.