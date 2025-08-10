Pizza Village Music Festival: domani il gran finale a Lecce

LECCE - Un’edizione da incorniciare, all’insegna del gusto, della tradizione e della musica che ha animato Piazza Mazzini, il cuore commerciale di Lecce. Domani, 11 agosto, cala il sipario sul Pizza Village Music Festival, l’evento che per giorni ha trasformato la centralissima piazza in un grande laboratorio a cielo aperto dedicato alla pizza artigianale e alle eccellenze del territorio.

Il festival è stato una vera festa popolare, capace di unire generazioni e provenienze diverse: adulti e bambini, famiglie, coppie, gruppi di amici, salentini, leccesi e turisti hanno condiviso momenti di socialità e divertimento con ingresso gratuito e attività aperte ogni sera dalle 19.00.

Protagonista indiscussa dell’evento è stata la pizza artigianale, simbolo del patrimonio gastronomico italiano, celebrata attraverso il gemellaggio tra due grandi scuole di pensiero: quella del Salento e quella della Campania, unite nella qualità e nella passione per l’arte bianca. Un incontro di esperienze, tecniche e sapori che ha reso omaggio alle diverse tradizioni culinarie del Sud Italia.

Sul palco e tra gli stand si sono alternati i Maestri Pizzaioli Gourmet Salentini (MPGS) di Confcommercio Imprese Lecce e i Maestri del Master Pizza & Street Food Vesuviano, protagonisti di pizze preparate con ingredienti d’eccellenza come la linea Altograno del Molino Casillo, ottenuta da grano di alta qualità, e la mozzarella Deliziosa, morbida e dal gusto delicato, perfetta per creare la crosta cremosa e dorata tipica della pizza artigianale.

Accanto alla pizza, due importanti novità hanno arricchito questa edizione 2025. Il pasticciotto, dolce simbolo del Salento, è stato protagonista di uno stand dedicato curato dall’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce, con il maestro Danilo Lucia – Danny. Inoltre, il Kyma, amaro salentino realizzato con un mix esclusivo di botaniche e caffè, ha accompagnato le serate del festival con il suo carattere unico.

Il Pizza Village Music Festival è stato anche un’esplosione di musica e inclusività alimentare, regalando ogni sera uno spettacolo a tutto tondo che ha saputo coniugare divertimento, condivisione e valorizzazione delle eccellenze locali.

Stasera, 10 agosto, sul palco si esibiscono i Nessuna Pretesa, mentre domani, per il gran finale, la chiusura sarà affidata all’energia del DJ set di Giorgio Sanghez. L’appuntamento per l’ultima serata è lunedì 11 agosto, a partire dalle ore 19.00, ancora una volta in Piazza Mazzini.

Carmine Notaro, organizzatore dell’evento, commenta: «Il Pizza Village Music Festival si conferma un appuntamento storico e imprescindibile dell’estate leccese e salentina. Quest’anno abbiamo superato i numeri delle passate edizioni, ampliando sempre più i nostri orizzonti grazie a una proposta variegata ed emozionante. L’introduzione del pasticciotto, simbolo del nostro territorio, è stata una delle grandi novità del 2025. Il gemellaggio tra la scuola della pizza campana e quella salentina ha rappresentato un momento di scambio culturale e gastronomico prezioso, in grado di valorizzare un patrimonio riconosciuto a livello mondiale. Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza autentica, fatta di comunità, socialità, tradizione e piacere di stare insieme».

Il progetto è realizzato con il contributo finanziario del Consiglio regionale della Puglia, con il patrocinio del Comune di Lecce, della Provincia di Lecce e di Confcommercio Imprese Lecce.

Main sponsor dell’evento sono Molino Casillo, Deliziosa e Kyma, affiancati dagli sponsor tecnici Cursano, Isolp, Pensa, Monteco e Unox. Partner sono Masseria Corsano e Palazzo Giusti, mentre media partner è Telerama. L’organizzazione è curata da Eventi Marketing & Communication in collaborazione con Best Production e Che Scena.

Il Pizza Village Music Festival si conclude così con un bilancio più che positivo, tra sapori autentici, buona musica e una grande partecipazione, confermandosi evento di riferimento per l’estate salentina.