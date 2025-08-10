Vasco Rossi a Castellaneta Marina: "Finalmente in Puglia!"

CASTELLANETA MARINA - Vasco Rossi è finalmente arrivato in Puglia e lo annuncia con entusiasmo sui social. Da venerdì 8 agosto, il celebre cantante ha raggiunto Castellaneta Marina con il suo aereo privato, meta abituale delle sue vacanze da diversi anni.

Sulla sua pagina ufficiale, Vasco scrive con il suo tipico stile diretto e schietto: «Tanto vale che ve lo dica io... sono arrivato in Puglia Puglia Puglia... ormai non si possono avere segreti».

La sua presenza ha già acceso l’entusiasmo tra i fan pugliesi, pronti a godersi la permanenza del rocker e, chissà, magari qualche sorpresa legata alla musica o a eventi locali. La Puglia, con le sue bellezze naturali e il clima mediterraneo, continua così ad attirare personaggi di spicco, confermandosi una delle destinazioni preferite per le vacanze estive.