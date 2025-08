Planet Funk e The Murder Capital all’Eremo Club: nasce il Santommaso Festival, tra elettronica, post-punk e alta cucina

Planet Funk, unica data pugliese per i 25 anni di carriera



A inaugurare il festival, venerdì 8 agosto, saranno i Planet Funk, protagonisti di una carriera ultraventennale che ha riscritto le regole della dance elettronica italiana. Con oltre 25 anni di attività, successi planetari come “Chase the Sun”, “Inside All the People” e “Stop Me”, e collaborazioni con artisti internazionali (tra cui i Simple Minds), la band porterà a Molfetta il suo unico live in Puglia del tour 2025.



La formazione attuale vede Alex Neri e Marco Baroni alle tastiere, Dan Black e Alex Uhlmann alla voce: un ritorno sulle scene all’insegna dell’energia, nel ricordo dei compianti Sergio Della Monica e Domenico “GG” Canu. Il loro sound, tra house, funk e alternative pop, promette uno show trascinante e ricco di emozioni.



Una line-up internazionale tra funk, elettronica e dj set visionari



Ad aprire la serata dell’8 agosto, i Mario Mario, nuova promessa del funk italiano, e New Jackson, sofisticato produttore irlandese e remixer per The XX. In chiusura, il collettivo berlinese Toy Tonics Krew, con un dj set guidato da Kapote e Stump Valley a base di disco-house e sonorità rétro-moderniste.



Il 22 agosto: atmosfere scure e magnetiche con The Murder Capital



La seconda serata, 22 agosto, sarà dedicata a chi ama le sonorità post-punk e new wave. Headliner della notte saranno gli irlandesi The Murder Capital, con l’unica tappa pugliese del loro tour europeo. Dopo il successo del disco “Blindness”, il gruppo è ormai tra i più influenti della nuova scena alternativa, capace di unire testi potenti a performance live cariche di tensione emotiva.

Ad accompagnarli, per l’unica data italiana del 2025, The Underground Youth, band di culto tra Manchester e Berlino, in tour con il nuovo album “Decollage”. In apertura, la cantautrice Gaia Banfi, tra le voci più interessanti del nuovo cantautorato italiano, presenterà il suo disco d’esordio “La maccaia”. In chiusura, il collettivo olandese Bordello Soundsystem, guidato da Otto Kraanen, animerà il dancefloor con un set tra italo-disco, synthwave e sonorità elettroniche vintage.



Cibo d’autore con Pantura e Cottura Lenta



Oltre alla musica, il festival proporrà anche un’offerta gastronomica d’eccezione. A firmarla sarà Cottura Lenta, il progetto pop-up e di storytelling gastronomico curato da Gianvito Fanelli, che ha coinvolto per l’occasione Pantura – Storie di Cibo, vincitori di una puntata 2025 di Foodish (il programma di Joe Bastianich su NOVE) con il loro celebre panino al polpo, presente nel menu del festival.



L’area food sarà un punto di ritrovo dove assaporare piatti autentici e profondamente legati al territorio, preparati da protagonisti della scena gastronomica italiana come 180 grammi, Allegra, Via Stampa, Salumeria Malinconico e altri.



Info utili



📍 Location: Eremo Club – SS16 Molfetta-Giovinazzo (BA)

🕖 Apertura cancelli: ore 19:00

🚐 Navette gratuite da Giovinazzo (su prenotazione)

🅿 Ampio parcheggio in loco

🎟 Biglietti e abbonamenti disponibili su:



Vivaticket:



Giornaliero 8 agosto →

Giornaliero 22 agosto →

Abbonamento due serate →



Ticketone:



Giornaliero 8 agosto →

Giornaliero 22 agosto →

Abbonamento due serate →



Giornaliero 8 agosto →

Giornaliero 22 agosto →

Abbonamento due serate →



MOLFETTA – Due serate, otto artisti e un’unica promessa: “Non crederai alle tue orecchie”. L’8 e il 22 agosto 2025, l’Eremo Club si trasformerà in un crocevia di suoni, visioni e sapori per il debutto del Santommaso Festival, la nuova rassegna musicale nata dall’iniziativa dell’associazione Santommaso ETS, con l’obiettivo di portare in Puglia il meglio della scena musicale europea, affiancando nomi affermati ed emergenti in un contesto indipendente, curato e fuori dagli schemi.