Polignano a Mare, morto il 23enne ferito dopo un tuffo da Lama Monachile

POLIGNANO A MARE - Tragedia a Polignano a Mare, dove è morto Francesco Aronica, 23 anni, originario della Sicilia. Il giovane era in vacanza in Puglia con alcuni amici quando, nel pomeriggio di ieri, si è tuffato in mare dalla scogliera che sovrasta la celebre lama Monachile.

Dopo l’impatto con l’acqua, avrebbe perso conoscenza a causa di un grave trauma cranico. Immediato l’intervento del 118: il ragazzo è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale di Monopoli. Nonostante i tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare.