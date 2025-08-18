Maltempo: allerta gialla in Puglia per temporali

BARI - Dalle 12:30 di oggi, 18 agosto 2025, e per le successive sette ore, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale pomeridiano, sulla Puglia meridionale con quantitativi localmente moderati.

Fenomeni più deboli interesseranno invece le zone interne della Puglia centrale. La Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali sulla Puglia centrale adriatica, sulla Puglia centrale bradanica e sui bacini del Lato e del Lenne.