Polizia arresta 43enne a Palagiano: inseguimento e sequestro di eroina in pietra

TARANTO - La Polizia di Stato ha arrestato un 43enne pregiudicato originario di Palagiano, ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Durante un servizio di controllo nelle aree del capoluogo più esposte al traffico di droga, gli agenti dei Falchi della Squadra Mobile hanno notato, nella zona delle “case bianche” del quartiere Paolo VI, l’uomo alla guida di un Fiat Doblò, già conosciuto per precedenti specifici e distante dal suo comune di residenza.Alla vista della pattuglia, l’uomo ha ignorato l’alt intimato, ripartendo a gran velocità per eludere il controllo. Ne è scaturito un inseguimento, con l’intervento di un secondo equipaggio, che si è concluso in una strada senza uscita. Nonostante fosse bloccato, il fuggitivo ha inserito la retromarcia e speronato l’auto civetta della Polizia.I poliziotti, scesi prontamente dal veicolo, sono riusciti a fermarlo. La perquisizione ha portato al sequestro di due involucri in cellophane termosaldati, contenenti oltre 20 grammi di eroina in pietra.Condotto in Questura per gli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Si ricorda che vige il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.