'Stefano Bollani Danish Trio', a Mesagne sabato 16 agosto



MESAGNE (BR) - Sabato 16 agosto, alle ore 21, in piazza Orsini del Balzo a Mesagne, appuntamento con il concerto di Stefano Bollani Danish Trio, la storica formazione che unisce il pianista Stefano Bollani e due esponenti di spicco della scena scandinava: Jesper Bodilsen al contrabbasso e Morten Lund alla batteria.





L’evento è promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Puglia Culture.





I tre artisti si incontrano nel 2002 su iniziativa di Enrico Rava, che li chiama a collaborare in occasione della sua vittoria al Jazzpar, prestigioso premio jazz assegnato a Copenaghen. Da questo incontro parte una collaborazione che culmina con la pubblicazione dei dischi "Mi ritorni in mente" e "Gleda", entrambi usciti per l’etichetta danese Stunt Records, e "Stone in the Water", pubblicato dall’etichetta tedesca ECM. A questi album vanno aggiunti "Joy in Spite of Everything" (ECM), inciso a New York con il supporto del chitarrista Bill Frisell e del sassofonista Mark Turner, e "Close to You" (Stunt), disco in cui Bollani, Bodilsen e Lund affiancano la cantante danese Katrine Madsen. "Nel Danish Trio l’ascolto è un elemento centrale" sintetizza Bollani "e ciascuno di noi è, in ogni istante, attento a ciò che gli altri stanno suonando, concentrato sul suono nella sua totalità. Esattamente il mio ideale di gruppo jazz".





Nei live Bollani, Bodilsen e Lund si uniscono per interpretare, improvvisare e creare momenti unici, in grado di trasmettere agli ascoltatori la felicità di vivere la musica senza pregiudizi. E senza una scaletta preordinata. Alla base di tutto c’è sempre la gioia di vivere: quella "Gleda" – come la chiamano i norvegesi – che dà il titolo a uno dei più fortunati album del trio. Spettacolo a pagamento, i biglietti possono essere acquistati su Vivaticket.com. Il concerto chiude la manifestazione "Mesagne Piano Night", in programma a partire dal pomeriggio della stessa giornata.



