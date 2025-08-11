Il Trullo Siamese di Alberobello: mistero, amore e tradimento

* - Ad Alberobello, cuore della Valle d’Itria e Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 1996, i tetti conici dei trulli si affacciano su viuzze vivaci, percorse ogni giorno da visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Questa cittadina pugliese – citata innumerevoli volte nei miei articoli e nei miei libri – famosa per le sue oltre 1.500 costruzioni in pietra a secco, custodisce storie e leggende che alimentano il suo fascino senza tempo.

Tra queste, spicca quella del Trullo Siamese, una dimora dalla forma particolare e dalla storia a dir poco affascinante. La leggenda racconta di due fratelli, eredi della stessa abitazione. Il maggiore, innamorato di una giovane donna del villaggio (Alberobello nacque come villaggio per i contadini), decise di sposarla e condividere con lei la casa di famiglia. Ma, col passare del tempo, la ragazza si invaghì del fratello minore, lasciandosi andare a un sentimento proibito.

Quando il tradimento venne scoperto, la convivenza divenne insostenibile. Il fratello maggiore, ferito nell’orgoglio e nell’animo, cacciò i due amanti. Tuttavia, il fratello minore rivendicò il proprio diritto ereditario e così il trullo fu diviso materialmente in due parti uguali, ciascuna con una porta d’accesso indipendente: da un lato i due amanti, dall’altro l’uomo tradito.

Questo compromesso, al tempo stesso drastico e simbolico, diede alla costruzione il nome di “Trullo Siamese”, poiché, pur diviso, restava unito nella struttura, proprio come due vite separate ma legate dalle stesse origini.

Oggi il Trullo Siamese è una tappa imperdibile per chi visita Alberobello. Tra bancarelle, botteghe artigiane e il continuo vociare dei turisti, la sua sagoma continua a raccontare una vicenda sospesa tra realtà e leggenda. E, mentre si varcano le sue porte gemelle, si ha quasi la sensazione che quelle pietre custodiscano ancora il calore, le tensioni e i segreti di un tempo lontano ma mai del tutto dimenticato.

* Lo Scrittore del Mistero