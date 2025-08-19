Porto Cesareo celebra Santa Cesarea: quattro giorni di fede, tradizione e spettacolo

PORTO CESAREO – Dal 21 al 24 agosto 2025 la comunità di Porto Cesareo si raccoglierà attorno alla propria Santa Protettrice, Santa Cesarea, per una festa che unisce spiritualità, cultura popolare e grandi eventi musicali.

Il programma sarà preceduto il 20 agosto da un momento di raccoglimento con i Primi Vespri alle ore 19:00 presso la Chiesa “B. V. Maria del Perpetuo Soccorso”, seguiti alle 23:00 dalla Santa Messa con gli operatori pastorali.

Il 21 agosto la giornata si aprirà alle 7:30 con l’Ufficio delle Letture e le Lodi presieduti da Padre Federico. In mattinata l’apertura ufficiale della Festa sarà accompagnata dallo spettacolo pirotecnico e dal servizio musicale itinerante della Banda “Città di Leverano”. Nel pomeriggio, alle ore 17:00, dalla Chiesa Madre partirà il corteo religioso fino a Piazza Nazario Sauro, da dove avrà inizio la suggestiva Processione in Mare con il simulacro di Santa Cesarea. Alle 19:30 si terrà la Messa solenne presieduta da Don Davide Calantoni, Giudice Ecclesiastico della Diocesi di Patti, al termine della quale la sindaca Silvia Tarantino rivolgerà un messaggio dedicato alla pace. In serata, alle 21:00, in Piazza Nazario Sauro è previsto un doppio concerto di musica popolare con i “Kalurya” di Sandro Pellè e i “CalandaGruppo”.

Il 22 agosto alle ore 21:00 Porto Cesareo ospiterà una tappa del “Salento Folk Festival” con il Vincenzo Romano Trio, la Jonica Popolare e l’esibizione della ballerina cesarina Silvia Greco.

Il 23 agosto alle 13:30 spazio al tour in barca “VivinPuglia Experience”, con musica live di Vincenzo Romano, laboratorio di pizzica, degustazione tipica e tuffo sulla Nubivago. In serata, alle 21:00, si esibirà l’Orchestra Bandistica “Giacomo Puccini” di Sava, seguita dal “Top DJ Contest”, organizzato dall’Associazione GEA in collaborazione con il Comitato Festa di Torricella.

Il gran finale sarà domenica 24 agosto, quando alle 21:30 sul Piazzale Aldo Moro andrà in scena lo spettacolo musicale “80 Voglia di anni ’90” con Edoardo Vianello, Massimo Di Cataldo e i Flaminio Maphia. A mezzanotte, infine, il cielo di Porto Cesareo sarà illuminato dallo spettacolo pirotecnico che chiuderà la Festa di Santa Cesarea 2025.

L’Amministrazione Comunale invita cittadini, turisti e devoti a partecipare a quattro giornate che mescolano fede, tradizione e musica, confermando Porto Cesareo come una delle capitali estive della cultura popolare salentina.