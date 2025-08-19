Damiano David e Dove Cameron, vacanze romantiche in Puglia tra ulivi e mare

FASANO – Relax pugliese per Damiano David, frontman dei Måneskin oggi avviato alla carriera da solista, che sta trascorrendo alcuni giorni in compagnia della fidanzata, l’attrice e cantante statunitense Dove Cameron. La coppia ha scelto come rifugio “Anticalama”, una masseria seicentesca circondata dagli ulivi nella contrada Torre Spaccata, a Fasano.

Durante il soggiorno non è mancata una celebrazione speciale: il 29° compleanno del fratello di Damiano, Jacopo. Niente torta tradizionale, ma una candelina infilata direttamente in una birra, in un clima di festa informale e familiare.

Sui social, Dove Cameron ha condiviso con i suoi oltre 47 milioni di follower un carosello intitolato “Amici belli, vita bella”, con scatti che raccontano momenti di intimità e suggestione: colazioni all’aperto, panorami sul mare, vegetazione mediterranea e, naturalmente, Damiano immortalato tra scorci tipici della Puglia.

Non è la prima volta che l’artista romano sceglie questa regione. Nel 2022 aveva calcato il Castel del Monte per un evento Gucci con i Måneskin, mentre nel 2023 aveva trascorso l’estate nei dintorni di Monopoli insieme a Giorgia Soleri. Un legame ormai consolidato che conferma la Puglia come uno dei luoghi del cuore del cantante.