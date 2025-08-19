Coma_Cose Live25: concerto evento a Corato per la Festa di San Cataldo

ph_Cosimo Buccolieri

CORATO – La Festa di San Cataldo 2025 si arricchisce di un fuori programma d’eccezione. Martedì 26 agosto, alle ore 21.30 in Piazza Cesare Battisti, i Coma_Cose porteranno sul palco il loro, per un concerto gratuito che si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pugliese.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Corato e Puglia Culture, un sodalizio che negli anni ha portato sul territorio stagioni teatrali e musicali capaci di richiamare un pubblico sempre più numeroso. L’evento si inserisce nel cartellone estivo “Sei la mia città” e celebra il Santo Patrono con un grande momento di musica e condivisione.

Il duo, formato da California e Fausto Lama, è riuscito a costruire un linguaggio musicale originale che fonde vissuto personale, sonorità urbane e poesia cantautorale. Dopo la partecipazione alla 75ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Cuoricini, a marzo è uscito l’album Vita Fusa, un progetto intimo e multiforme che ha arricchito la scaletta dei live con nuove sfumature e conquistato pubblico e critica.

Il Live25 ripercorre tutte le tappe della carriera dei Coma_Cose: dai brani che li hanno consacrati come Fiamme negli Occhi (doppio disco di platino), L’Addio (Premio Bardotti a Sanremo 2023), Mancarsi e Post Concerto, fino alle hit più recenti come Malavita (disco di platino e tormentone dell’estate 2024) e Posti Vuoti, già amatissima dal pubblico.

Il tour estivo 2025 sta attraversando i principali festival italiani e Corato rappresenta una delle tappe più attese, prima dei due concerti evento nei palasport di ottobre: il 27 all’Unipol Forum di Milano e il 30 al Palazzo dello Sport di Roma.

“Siamo entusiasti di accogliere i Coma_Cose a Corato – dichiara Beniamino Marcone, assessore alle Politiche Culturali – in un appuntamento che coniuga qualità artistica e sonorità fresche e contemporanee. La scelta di questo duo testimonia il nostro impegno nel proporre eventi innovativi, ma radicati nella tradizione della buona musica italiana. È un concerto pensato come grande momento di aggregazione per la nostra comunità e per l’intero territorio, con ingresso gratuito perché la cultura dev’essere un diritto accessibile a tutti”.

L’appuntamento è quindi per martedì 26 agosto, quando la piazza di Corato si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere la musica e l’energia dei Coma_Cose Live25, in una serata di festa e condivisione dedicata a tutta la città.