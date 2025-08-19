Coma_Cose Live25: concerto evento a Corato per la Festa di San Cataldo
|ph_Cosimo Buccolieri
CORATO – La Festa di San Cataldo 2025 si arricchisce di un fuori programma d’eccezione. Martedì 26 agosto, alle ore 21.30 in Piazza Cesare Battisti, i Coma_Cose porteranno sul palco il loro Live25, per un concerto gratuito che si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pugliese.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Corato e Puglia Culture, un sodalizio che negli anni ha portato sul territorio stagioni teatrali e musicali capaci di richiamare un pubblico sempre più numeroso. L’evento si inserisce nel cartellone estivo “Sei la mia città” e celebra il Santo Patrono con un grande momento di musica e condivisione.
Il duo, formato da California e Fausto Lama, è riuscito a costruire un linguaggio musicale originale che fonde vissuto personale, sonorità urbane e poesia cantautorale. Dopo la partecipazione alla 75ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Cuoricini, a marzo è uscito l’album Vita Fusa, un progetto intimo e multiforme che ha arricchito la scaletta dei live con nuove sfumature e conquistato pubblico e critica.
Il Live25 ripercorre tutte le tappe della carriera dei Coma_Cose: dai brani che li hanno consacrati come Fiamme negli Occhi (doppio disco di platino), L’Addio (Premio Bardotti a Sanremo 2023), Mancarsi e Post Concerto, fino alle hit più recenti come Malavita (disco di platino e tormentone dell’estate 2024) e Posti Vuoti, già amatissima dal pubblico.
Il tour estivo 2025 sta attraversando i principali festival italiani e Corato rappresenta una delle tappe più attese, prima dei due concerti evento nei palasport di ottobre: il 27 all’Unipol Forum di Milano e il 30 al Palazzo dello Sport di Roma.
“Siamo entusiasti di accogliere i Coma_Cose a Corato – dichiara Beniamino Marcone, assessore alle Politiche Culturali – in un appuntamento che coniuga qualità artistica e sonorità fresche e contemporanee. La scelta di questo duo testimonia il nostro impegno nel proporre eventi innovativi, ma radicati nella tradizione della buona musica italiana. È un concerto pensato come grande momento di aggregazione per la nostra comunità e per l’intero territorio, con ingresso gratuito perché la cultura dev’essere un diritto accessibile a tutti”.
L’appuntamento è quindi per martedì 26 agosto, quando la piazza di Corato si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere la musica e l’energia dei Coma_Cose Live25, in una serata di festa e condivisione dedicata a tutta la città.