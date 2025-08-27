Porto Cesareo si accende con il Vista Festival 2025: Sud Sound System e grandi dj protagonisti

PORTO CESAREO – Prosegue con successo la terza edizione del Vista Festival 2025, il grande evento musicale, artistico e gastronomico che anima la costa jonica salentina. Giovedì 28 agosto si è tenuta la serata “Vista Festival Worldwide Experience”, con party post beach e dj set dalle spiagge della zona, culminata alle 22 con il live dei Sud Sound System. Special guest della serata il truck e gli speaker di Radio System, media partner dell’evento.

Il festival, organizzato dalla 4Promotion, punta a valorizzare il territorio attraverso spettacoli originali, intrattenimento, enogastronomia di qualità e attività socialmente inclusive. L’area del parcheggio de Le Dune, attrezzata con impianti per concerti, luna park, gonfiabili e stand di street food, ospita migliaia di spettatori ogni sera. Grazie all’energia prodotta dai pannelli solari, il festival è anche ecosostenibile.

La line up prevede quattro giornate di spettacolo:

Giovedì 28 agosto: dj set pre-show e live dei Sud Sound System; after show con Francesco Cairo, Suray e Riccardo Depa.

Venerdì 29 agosto: Vista Italian Icon con Piotta e Brusco live, seguito da dj set di Paolo Peluso e Fabrizio Presicce.

Sabato 30 agosto: Vista Carnival Experience con il format Big Mama e dj Lele Procida.

Domenica 31 agosto: Smile a 90, closing festival con Bar Italia e dj Savi Vincenti, Lele Procida e Fernando Proce.

Radio System seguirà ogni serata in diretta dal truck studio con interviste, gallery fotografiche, video e intrattenimento, trasmettendo anche in streaming su www.radiosystem.net e sulle principali piattaforme digitali.

Il Vista Festival 2025 conferma Porto Cesareo come punto di riferimento per la musica e l’intrattenimento estivo in Salento, con attenzione a sostenibilità, inclusività e valorizzazione del territorio.