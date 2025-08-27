Bari ostaggio dell’insicurezza: “Basta silenzi e promesse vuote” denuncia Partiamo da Qui

BARI – Aumentano gli episodi di violenza e degrado in città e la politica locale sembra restare a guardare. A denunciare la situazione è Alessandro De Bari, Coordinatore per Bari e Provincia del Movimento Politico

«Ancora una volta Bari si ritrova sulle pagine di cronaca per episodi che non possono più essere considerati casi isolati», afferma De Bari, citando la rissa scoppiata pochi giorni fa in piazza Moro e l’aggressione verbale subita da una poliziotta da parte di un parcheggiatore abusivo nella stessa zona. «Questi fatti evidenziano una realtà sotto gli occhi di tutti: la città non è sicura. È inaccettabile che i cittadini debbano vivere nella paura tra minacce, violenza e degrado quotidiano. È intollerabile che la politica resti inerme».

Il movimento chiede un cambio di rotta immediato, con più controlli, maggiore presidio del territorio e tolleranza zero verso chi calpesta le regole e mina la convivenza civile. L’obiettivo dichiarato è restituire ai baresi una città sicura, giusta e libera, a beneficio di cittadini, famiglie, commercianti e giovani.

«Noi siamo dalla parte dei cittadini – conclude De Bari – e saremo la voce di chi non ne può più. Bari merita ordine, legalità e rispetto. Partiamo da qui».