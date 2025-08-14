Puglia: Dal Mimit fondi per fiere e mercati rionali. Nocco (FdI): “Occasione per rafforzare imprese, eventi e comunità”
Arriva dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy il decreto attuativo che mette in campo nuove misure per sostenere il settore fieristico nazionale e i mercati rionali, dando concreta attuazione alla “Legge quadro per il Made in Italy” approvata a fine 2023. Un provvedimento che, secondo la senatrice pugliese Maria Nocco(Fratelli d’Italia), rappresenta “un’opportunità strategica per le imprese, le fiere e le comunità locali della nostra regione”.
Nel dettaglio, il decreto definisce strumenti agevolativi per finanziare le piccole e medie imprese nella partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia, coprendo una parte dei costi che spesso rappresentano un ostacolo economico significativo. Lo stanziamento complessivo per questo intervento ammonta a 7,88 milioni di euro. Inoltre, con risorse pari a 1,97 milioni di euro, il provvedimento sostiene gli organizzatori di fiere attraverso contributi per progetti di coordinamento e innovazione nell’organizzazione di eventi fieristici, sia in presenza che in modalità virtuale o ibrida, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del sistema fieristico italiano sui mercati esteri.
A ciò si aggiungono 10 milioni di euro destinati ai mercati rionali, riconosciuti non solo come spazi di scambio economico, ma anche come luoghi di aggregazione e identità culturale per le comunità.Le risorse saranno distribuite alle Regioni per finanziare progetti di ammodernamento, riqualificazione e sostenibilità ambientale dei mercati presenti sul territorio.
“Per la Puglia – dichiara la senatrice Maria Nocco (Fratelli d’Italia) – queste misure rappresentano un’occasione concreta per rafforzare la competitività delle nostre PMI, dare maggiore visibilità alle eccellenze locali e sostenere fiere e mercati che sono parte integrante del tessuto economico e sociale regionale. Penso alle manifestazioni fieristiche che ogni anno attraggono visitatori e operatori da tutta Italia e dall’estero, e ai mercati rionali che nelle nostre città e nei nostri borghi custodiscono tradizioni, sapori e relazioni umane. Un plauso al Governo per aver dato concretezza a queste misure – conclude Nocco – e ora la vera sfida è da parte di imprese, organizzatori e Comuni, che dovranno saper cogliere appieno questa opportunità trasformandola in crescita, innovazione e valorizzazione del territorio pugliese”.
Tags: Politica