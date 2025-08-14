Puglia: Dal Mimit fondi per fiere e mercati rionali. Nocco (FdI): “Occasione per rafforzare imprese, eventi e comunità”





Arriva dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy il decreto attuativo che mette in campo nuove misure per sostenere il settore fieristico nazionale e i mercati rionali, dando concreta attuazione alla “Legge quadro per il Made in Italy” approvata a fine 2023. Un provvedimento che, secondo la senatrice pugliese Maria Nocco(Fratelli d’Italia), rappresenta “un’opportunità strategica per le imprese, le fiere e le comunità locali della nostra regione”.Nel dettaglio, il decreto definisce strumenti agevolativi per finanziare le piccole e medie imprese nella partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia, coprendo una parte dei costi che spesso rappresentano un ostacolo economico significativo. Lo stanziamento complessivo per questo intervento ammonta a 7,88 milioni di euro. Inoltre, con risorse pari a 1,97 milioni di euro, il provvedimento sostiene gli organizzatori di fiere attraverso contributi per progetti di coordinamento e innovazione nell’organizzazione di eventi fieristici, sia in presenza che in modalità virtuale o ibrida, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del sistema fieristico italiano sui mercati esteri.A ciò si aggiungono 10 milioni di euro destinati ai mercati rionali, riconosciuti non solo come spazi di scambio economico, ma anche come luoghi di aggregazione e identità culturale per le comunità.Le risorse saranno distribuite alle Regioni per finanziare progetti di ammodernamento, riqualificazione e sostenibilità ambientale dei mercati presenti sul territorio.“Per la Puglia – dichiara la senatrice Maria Nocco (Fratelli d’Italia) – queste misure rappresentano un’occasione concreta per rafforzare la competitività delle nostre PMI, dare maggiore visibilità alle eccellenze locali e sostenere fiere e mercati che sono parte integrante del tessuto economico e sociale regionale. Penso alle manifestazioni fieristiche che ogni anno attraggono visitatori e operatori da tutta Italia e dall’estero, e ai mercati rionali che nelle nostre città e nei nostri borghi custodiscono tradizioni, sapori e relazioni umane. Un plauso al Governo per aver dato concretezza a queste misure – conclude Nocco – e ora la vera sfida è da parte di imprese, organizzatori e Comuni, che dovranno saper cogliere appieno questa opportunità trasformandola in crescita, innovazione e valorizzazione del territorio pugliese”.