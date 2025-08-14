Ferragosto a Ginosa Marina con Giorgio Prezioso, Radio Deejay e l’Insalatissime Rio Mare Vertical Summer Tour

GINOSA MARINA (TA) – Musica, sport, giochi e gusto: il 15 e 16 agosto 2025 la splendida località ionica tarantina torna protagonista con la settima tappa dell’Insalatissime Rio Mare Vertical Summer Tour, il più grande villaggio vacanze itinerante d’Italia.Dopo le tappe di Bibione, Cattolica, Civitanova Marche, Marina di Massa, Terracina e San Salvo, il tour approda nuovamente a Ginosa Marina – Bandiera Blu e 4 Vele di Legambiente – incorniciata dalla sua inconfondibile pineta mediterranea.Due giorni di divertimento senza sostaIl Maxi Village di oltre 3.000 mq, a ingresso gratuito, proporrà attività dalla mattina alla sera: risveglio muscolare, acquagym, tornei sportivi, giochi a premi, degustazioni e animazione in stile villaggio turistico. Non mancheranno attrazioni per tutte le età: dal Calciobalilla Goleador alle sfide di beach volley Pringles, dalla buddy SUP Race alle attività di Nescafé, Enel, Lemonsoda, Brancamenta e Vidal.Cuore musicale della tappa sarà il DJ set di Giorgio Prezioso sabato 16 agosto alle 21, storico protagonista del Deejay Time, che infiammerà la spiaggia con il suo inconfondibile stile.Partner e iniziative specialiL’evento, organizzato da Event’s Way, vede Radio Deejay come media partner e Insalatissime Rio Mare come title partner, con un’area dedicata a degustazioni e giochi a tema. Tra gli altri brand presenti: Goleador, Pringles, buddy UniCredit, Tahe, Nescafé, Enel, Lemonsoda, Brancamenta, Vidal e Leapmotor, che offrirà anche test drive di city car e SUV elettrici.Una vetrina per il territorio«Non è solo un evento di sport, musica e intrattenimento, ma un’occasione per mostrare a tutta Italia la bellezza delle nostre spiagge e del nostro mare pluripremiato» ha dichiarato il sindaco Vito Parisi.Sulla stessa linea il consigliere agli eventi Giuseppe D’Amelio: «Trasformiamo il litorale in un grande palcoscenico a cielo aperto. Non è un caso che il Vertical Summer Tour torni qui: è una scelta, un segnale di crescita».Un’estate di record«Siamo il più grande villaggio itinerante sulle spiagge italiane, con un numero di partner mai così alto» ha commentato Flavio Gallarato, patron del tour. «Vogliamo portare condivisione, energia ed emozioni in ogni tappa, amplificate dalla collaborazione con Radio Deejay».Il Vertical Summer Tour proseguirà dopo Ginosa Marina verso Sciacca e San Vito Lo Capo, chiudendo un’edizione da record che unisce sport, gusto e intrattenimento lungo tutta la penisola.