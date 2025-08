Taranto, minore in sala giochi: locale chiuso per 10 giorni. Sospesa anche una pensione per animali abusiva

TARANTO - La Polizia di Stato ha disposto la sospensione per dieci giorni di una sala giochi situata nel centro di Taranto, a seguito di un controllo notturno effettuato dagli agenti della Sezione Volante. Durante l’ispezione, è stata riscontrata la presenza di un minore intento a utilizzare un apparecchio di intrattenimento, in violazione delle normative a tutela dei più giovani.Il provvedimento è stato firmato dal Questore di Taranto, Michele Davide Sinigaglia, nell’ambito delle attività di contrasto alla ludopatia giovanile. La presenza del minore, infatti, ha configurato una chiara violazione delle norme di settore, rappresentando un concreto rischio per la tutela dei minori.In un secondo intervento, gli agenti della Squadra Amministrativa della Divisione di Polizia Amministrativa, con il supporto del Servizio Veterinario dell’ASL, hanno eseguito un controllo in un’abitazione del centro cittadino adibita, senza autorizzazione, a pensione per animali.All’interno dei locali sono stati trovati otto cani di diverse razze e sei gatti, di cui quattro sprovvisti di microchip identificativo, tutti custoditi per conto di terzi. Le verifiche hanno evidenziato gravi irregolarità: l’attività risultava priva dell’autorizzazione comunale, non registrata nella Banca Dati degli Animali da compagnia e con evidenti carenze igienico-strutturali, in violazione della normativa regionale.Le autorità hanno immediatamente disposto la cessazione dell’attività abusiva, il rientro degli animali presso i legittimi proprietari e notificato al responsabile una sanzione amministrativa pari a circa 4.000 euro.Entrambi gli interventi rientrano nel quadro delle attività di prevenzione e controllo del territorio svolte dalla Polizia di Stato, finalizzate alla tutela dei cittadini, in particolare dei soggetti più vulnerabili come minori e animali.