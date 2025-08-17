Otranto, presentazione del nuovo libro di Pierpaolo Cariddi sulla chiesa di San Pietro

OTRANTO – Venerdì 28 agosto 2025, alle ore 20.00, presso il Largo di Porta Alfonsina a Otranto (Le), sarà presentato il nuovo libro di Pierpaolo Cariddi, intitolato “Otranto. Il segno di Bisanzio. La chiesa di San Pietro”, edito da Edizioni Esperidi.

Dopo il saluto del sindaco di Otranto, Francesco Bruni, interverranno: Paul Arthur, professore di archeologia medievale presso UniSalento e autore della prefazione; Francesco G. Giannachi, professore di Civiltà bizantina presso UniSalento; e Mario Cucinella, architetto. Sarà presente anche l’editore e archeologo Claudio Martino.

L’evento sarà condotto dal giornalista e scrittore Vincenzo Sparviero ed è patrocinato dal Comune di Otranto.

Per informazioni: 389 566 1849.

Per ulteriori dettagli e ordini, è possibile consultare il sito www.edizioniesperidi.com o contattare info@edizioniesperidi.com.