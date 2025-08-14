Pulizia straordinaria di Ferragosto nei mercati coperti: intervento Amiu il 15 e 16 agosto

BARI – Ferragosto all’insegna dell’igiene nei mercati coperti cittadini. Nelle giornate di venerdì 15 e sabato 16 agosto, Amiu eseguirà interventi straordinari di pulizia e sanificazione nei primi tre mercati coperti della città: Madonna del Carmelo (corso Mazzini), Guadagni (piazza Sant’Antonio) e nel mercato di via Caldarola (nei pressi dell’Arena Giardino).L’operazione è stata programmata in concomitanza con la chiusura di Ferragosto e proseguirà il giorno successivo al termine delle vendite. «Approfitteremo dei prossimi due giorni per assicurare le migliori condizioni possibili tanto agli esercenti quanto ai cittadini – ha spiegato l’assessore allo Sviluppo locale, Pietro Petruzzelli –. Gli interventi mirano a garantire spazi puliti, sicuri e accoglienti».Parallelamente, Amiu è intervenuta anche nella ex Manifattura Tabacchi per rimuovere materiali di risulta, in particolare pannelli di copertura di alcuni box, da un’area inutilizzata che è stata subito interdetta al pubblico.Si tratta di un intervento straordinario, volto a garantire igiene e sicurezza in una zona molto ampia, aperta al pubblico per le attività mercatali e il parcheggio, e attualmente interessata da due grandi cantieri di riqualificazione: la nuova Caserma dei Carabinieri e la sede del CNR.