“Le fiabe sono vere” porta in prima nazionale a Bari lo spettacolo Lupo racconta

BARI – Sabato 16 agosto, alle ore 19, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, debutta in prima nazionale Lupo racconta, il nuovo spettacolo dell’associazione culturale Madimù, nell’ambito della rassegna “Le fiabe sono vere”, organizzata per il progetto del Comune di Bari Le Due Bari 2025 con i fondi Poc Metro 2014-2024.Pensato per un pubblico dai 3 anni in su, ma capace di conquistare anche gli adulti, Lupo racconta è una narrazione con pupazzi che ribalta la figura del lupo: da creatura temuta a moderno cantastorie, ironico e tenero, pronto a guidare gli spettatori nelle avventure degli abitanti del bosco. Tra pupazzi animati e narrazione coinvolgente, lo spettacolo racconta storie di crescita, amicizia e scoperta, dove anche gli errori diventano tappe fondamentali del viaggio.A condurre il pubblico è Marianna Di Muro, attrice, burattinaia ed educatrice teatrale con un’esperienza ventennale nel teatro di figura. Fondatrice di Madimù, ha collaborato con realtà come il Teatro Casa di Pulcinella, il Diaghilev e il Crest di Taranto, portando avanti progetti radicati nel territorio e dedicati all’infanzia. La sua formazione spazia dalla teatroterapia al clown, dal teatrodanza alla recitazione, con studi al fianco di registi e formatori come Pietro Minniti, Lello Tedeschi e Teresa Ludovico.Della durata di circa 40 minuti, Lupo racconta è un invito a vivere il teatro come spazio di ascolto e sogno, celebrando la fantasia e il potere delle storie.📍 Spiaggia di Pane e Pomodoro – Corso Trieste, Bari📞 Infoline: 320 750 4284🕖 Inizio spettacolo: ore 19.00