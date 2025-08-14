“Le fiabe sono vere” porta in prima nazionale a Bari lo spettacolo Lupo racconta
Pensato per un pubblico dai 3 anni in su, ma capace di conquistare anche gli adulti, Lupo racconta è una narrazione con pupazzi che ribalta la figura del lupo: da creatura temuta a moderno cantastorie, ironico e tenero, pronto a guidare gli spettatori nelle avventure degli abitanti del bosco. Tra pupazzi animati e narrazione coinvolgente, lo spettacolo racconta storie di crescita, amicizia e scoperta, dove anche gli errori diventano tappe fondamentali del viaggio.
A condurre il pubblico è Marianna Di Muro, attrice, burattinaia ed educatrice teatrale con un’esperienza ventennale nel teatro di figura. Fondatrice di Madimù, ha collaborato con realtà come il Teatro Casa di Pulcinella, il Diaghilev e il Crest di Taranto, portando avanti progetti radicati nel territorio e dedicati all’infanzia. La sua formazione spazia dalla teatroterapia al clown, dal teatrodanza alla recitazione, con studi al fianco di registi e formatori come Pietro Minniti, Lello Tedeschi e Teresa Ludovico.
Della durata di circa 40 minuti, Lupo racconta è un invito a vivere il teatro come spazio di ascolto e sogno, celebrando la fantasia e il potere delle storie.
📍 Spiaggia di Pane e Pomodoro – Corso Trieste, Bari
📞 Infoline: 320 750 4284
🕖 Inizio spettacolo: ore 19.00
