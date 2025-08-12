Putignano, abbattuto l’ultimo pezzo della vecchia piazza Aldo Moro: al via il terrapieno verde

BARI - Questa mattina è iniziata la demolizione dell’ultimo tratto della vecchia piazza Aldo Moro a Putignano, nell’ambito del progetto finanziato con fondi PNRR avviato nel 2023. Il nuovo spazio, che sarà completato entro il 2026, ospiterà una grande piazza, nuovi locali, un auditorium da circa 160 posti e un camminamento sopraelevato con pensilina fotovoltaica affacciata sul Belvedere. Previsto anche un parcheggio da 40 posti e un terrapieno di 1800 mq destinato a giardino.

Martedì il Consiglio Comunale ha approvato una variante al progetto esecutivo, aggiungendo risorse per potenziare l’impianto idrico, antincendio, elettrico e l’ascensore, oltre a lavori su controsoffitti e cabina elettrica per l’intero centro urbano.

L’assessora ai Lavori Pubblici, Raffaella Bianco, ha spiegato che si sta lavorando a un’ulteriore variante per rendere la piazza più vivibile e sostenibile, aumentando i fondi destinati al verde da 17.000 a 70.000 euro.

Il Sindaco Michele Vinella ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione per realizzare una piazza più verde e funzionale, senza abbattere i due chioschi bar grazie al via libera della Soprintendenza. Ha ringraziato tutti i soggetti coinvolti, assicurando che i lavori proseguono secondo il programma per restituire a Putignano uno spazio di qualità atteso da tempo.