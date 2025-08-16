Putignano in lutto per la morte sul lavoro di Gianni Faniuolo a Valenzano

La comunità putignanese è sotto shock per la tragica morte di, imprenditore 58enne noto per la sua storica azienda di luminarie, rimasto vittima di un

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto durante alcune operazioni di montaggio: nonostante i soccorsi immediati, per Faniuolo non c’è stato nulla da fare. Le autorità competenti hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

A Putignano la notizia si è diffusa rapidamente, suscitando dolore e sgomento. Faniuolo era considerato non solo un imprenditore capace e stimato, ma anche un uomo profondamente legato al territorio e alle tradizioni. La sua azienda di luminarie ha illuminato feste patronali e celebrazioni in tutta la Puglia, portando il nome della città oltre i confini regionali.

Molti i messaggi di cordoglio, dalle istituzioni locali alle associazioni di categoria, fino ai tanti concittadini che lo ricordano per il suo impegno e la sua generosità. “Una perdita enorme per la nostra comunità – si legge in uno dei messaggi –. Con lui se ne va un pezzo della storia delle luminarie putignanesi”.

Nei prossimi giorni saranno celebrati i funerali, che si preannunciano come un momento di grande partecipazione collettiva.