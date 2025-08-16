Ferrandina in lutto per Nicola Pipio: domani i funerali nella Chiesa Madre
FERRANDINA – Saranno celebrati domani nella Chiesa Madre di Ferrandina i funerali di Nicola Pipio, il 30enne travolto e ucciso da un albero durante un violento temporale. A darne comunicazione è stato il sindaco, Carmine Lisanti, attraverso una lettera aperta alla cittadinanza.
Il primo cittadino ha anche aggiornato sulle condizioni degli altri tre giovani rimasti feriti nello stesso tragico episodio: tutti sarebbero ormai fuori pericolo, compresa la ragazza trasferita a Bari che inizialmente destava maggiore preoccupazione.
Intanto, dopo le forti ondate di maltempo che hanno colpito la Basilicata nelle scorse ore, i comuni di Banzi e Genzano di Lucania, nel Potentino, hanno chiesto al presidente della Regione Vito Bardi la proclamazione dello stato di calamità naturale.
