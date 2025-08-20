Polignano a Mare celebra Modugno: tre giorni di musica con grandi artisti e bande popolari

– La città natale disi prepara a rendergli omaggio con una tre giorni di musica e spettacolo. Dal, piazza Suor Maria Laselva ospiterà la seconda edizione di, con concerti, incursioni musicali e la partecipazione di grandi nomi della scena italiana.

Il programma unisce tradizione e contemporaneità: Vinicio Capossela, La Niña, Renzo Rubino, Gino Castaldo, Paola Turci, insieme alle bande musicali pugliesi e all’Orchestra Sinfonica di Sanremo, che porterà sul palco ospiti d’eccezione come Gigliola Cinquetti e Peppe Voltarelli.

Le dichiarazioni istituzionali

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha definito Modugno “l’incarnazione dell’identità plurale della Puglia”, sottolineando l’importanza di una celebrazione che guarda al futuro con una produzione interamente pubblica.

Il sindaco di Polignano, Vito Carrieri, ha parlato di un progetto “ambizioso, che lega storia e innovazione, coinvolgendo le bande da giro, simbolo identitario pugliese già candidate a patrimonio immateriale UNESCO”.

Anche il direttore del Dipartimento Cultura e Turismo, Aldo Patruno, ha rimarcato come l’edizione 2025 punti sulle bande come elemento caratterizzante, rafforzando il ruolo della Puglia come destinazione turistico-culturale.

Il programma

Venerdì 5 settembre: concerto-spettacolo dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal Maestro Valter Sivilotti, con giovani interpreti di Area Sanremo e l’ospite speciale Gigliola Cinquetti.

Sabato 6 settembre: “Resta cu ‘mme”, nuovo progetto con Peppe Voltarelli e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal Maestro Giancarlo De Lorenzo.

Domenica 7 settembre: serata finale diretta da Stefano Senardi e Luca Bernini, condotta da Renzo Rubino e Gino Castaldo, con interventi di Paola Turci, La Sbanda, Vinicio Capossela e La Niña con il suo “Furèsta Tour”.

Ogni giorno, dalle 18 alle 20.30, sono previste incursioni musicali itineranti delle bande pugliesi, con arrivo finale in piazza Suor Maria Laselva.

L’evento è promosso da Regione Puglia, Comune di Polignano a Mare e Puglia Culture, con ingresso libero a tutti gli spettacoli.