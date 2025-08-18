Rave party interrotto a Castrì di Lecce: 231 persone identificate e sequestro di attrezzature

CASTRI' DI LECCE - Un rave party non autorizzato è stato interrotto dai carabinieri a Castrì di Lecce, dove 231 persone sono state identificate. L’evento si stava svolgendo in un’area agricola privata, dove i partecipanti erano radunati, ballando e consumando bevande in modo tranquillo.

I militari, intervenuti sul posto, hanno sequestrato l’impianto sonoro utilizzato per la musica e un generatore elettrico, fondamentali per il regolare svolgimento della festa. Le indagini hanno evidenziato che l’occupazione abusiva dell’area agricola ha provocato anche danni ambientali ai terreni.

Al termine delle operazioni, i terreni sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Le autorità continuano a monitorare la situazione, ribadendo l’importanza del rispetto delle norme e della tutela del patrimonio privato e ambientale.