Regionali, De Santis convoca la segreteria del PD
BARI - Il Segretario del PD Puglia, Domenico De Santis, ha annunciato la convocazione della Segreteria regionale per discutere e tutelare l’unità del centrosinistra in vista delle elezioni regionali.
De Santis ha sottolineato l’importanza di lavorare a un quadro unitario, ricordando il ruolo della storia politica degli ultimi 20 anni e l’impegno per costruire un futuro condiviso.
Negli ultimi mesi il PD ha coinvolto oltre 20.000 pugliesi in più di 150 incontri pubblici per la stesura di un manifesto programmatico sul futuro della Puglia, un lavoro collettivo che il segretario vuole mettere al centro del dibattito politico.
