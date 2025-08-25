Regionali, FdI attacca: “Davvero i pugliesi vogliono essere governati da Decaro?”

Sale la tensione politica in vista delle prossime elezioni regionali in Puglia. A innescare il dibattito è un nuovo affondo dicontro l’europarlamentare, considerato il candidato in pectore del centrosinistra.

“Nei giorni scorsi – si legge in una nota di FdI – avevamo definito Decaro un uomo solo al potere, una sorta di novello Napoleone. Ma la sua ultima dichiarazione, ‘pronto a candidarmi anche da solo, senza partiti’, ricorda molto il celebre ‘dopo di me il diluvio’ attribuito a Luigi XV, re di Francia. A Decaro, e soprattutto al PD pugliese mortificato dalle parole di uno dei suoi esponenti più autorevoli, sarebbe utile ricordare l’epilogo del Re Sole: restando solo, perse la testa”.

Il partito di Giorgia Meloni sposta poi l’attenzione sullo scenario politico regionale: “Oggi assistiamo a un periodo di instabilità simile a quello del Re Sole. Il dilemma che dilania Elly Schlein è chi, tra Elly e Antonio, perderà la testa, o meglio la poltrona, alla fine di questa giostra”.

Infine, la stoccata diretta agli elettori pugliesi: “La vera domanda è: davvero i pugliesi vogliono continuare a far governare la regione a questo centrosinistra, che preferisce spostare l’attenzione su Emiliano e Vendola piuttosto che sui disastri degli ultimi vent’anni?”.