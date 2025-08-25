“Tra campi e corti”: a Rutigliano musica tra natura e storia

RUTIGLIANO – Prosegue la rassegna “Tra campi e corti”, organizzata da Epos Teatro con la direzione artistica di Maurizio Pellegrini, che porta musica e cultura nei luoghi identitari del territorio.

Martedì 26 agosto, alle ore 19.30, il campo antistante la Chiesa di Sant’Apollinare ospiterà il concerto del duo Ester Di Cosmo (flauto traverso) e Nunzia Del Popolo (arpa) dal titolo “Nient’altro che un classico tramonto”. In programma brani di Claude Debussy e altri autori in un raffinato dialogo musicale per flauto e arpa.

Giovedì 28 agosto, sempre alle 19.30 nello stesso scenario, toccherà a Leonardo Di Gioia con il recital “(In)contaminazioni”, che esplora le potenzialità espressive della fisarmonica solista.

“Tra Campi e Corti non è soltanto una rassegna musicale: è un invito a riscoprire il legame profondo tra la musica, i luoghi e le comunità”, sottolinea l’assessora alla Cultura e al Turismo Milena Palumbo, ricordando la valenza storica e archeologica di Sant’Apollinare.

Info

Gli eventi sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria al link: https://bit.ly/campiecorti.