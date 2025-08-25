Castellaneta Marina, giovani picchiati e derubati nel parcheggio di un locale: un arresto e due denunce

Notte di violenza quella appena trascorsa a Castellaneta Marina, dove tre ragazzi della provincia di Matera, tra i 20 e i 23 anni, sono stati brutalmente aggrediti e rapinati nel parcheggio di un noto locale.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, i giovani sono stati avvicinati da un gruppo di coetanei di Altamura, che dopo averli minacciati li hanno colpiti con calci e pugni, riuscendo a strappargli di dosso alcuni monili in oro e due orologi di valore.

L’allarme al 112 ha permesso un rapido intervento delle pattuglie. Grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, i militari hanno individuato e bloccato uno degli aggressori, trovato ancora in possesso della refurtiva.

Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato per rapina aggravata e si trova ora ai domiciliari. Altri due membri del gruppo sono stati denunciati a piede libero con l’accusa di rissa e lesioni personali aggravate.

Le tre vittime, ferite durante l’aggressione, sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale San Pio di Castellaneta per le cure del caso.

Le indagini dei Carabinieri proseguono per identificare eventuali altri complici e ricostruire con precisione le dinamiche dell’accaduto.