Regionali, Fdi: "Basta con questa pantomima Decaro è ‘figlio’ di Emiliano e Vendola"

BARI - Il gruppo regionale di Fratelli d’Italia, con il capogruppo Renato Perrini e i consiglieri Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Paolo Pagliaro, Tommaso Scatigna e Tonia Spina, ha diffuso una dura dichiarazione contro Antonio Decaro, candidato del centrosinistra alle prossime regionali in Puglia.“E se fosse tutta una pantomima architettata ad hoc da una regia comunicativa che punta a falsificare la realtà? – si chiedono i rappresentanti di FdI – Riavvolgiamo il nastro degli ultimi mesi del governo Emiliano: nomine scandalose, bandi su misura, inchieste e inefficienze, soprattutto in sanità. Un quadro pesante dal quale Decaro ha necessità di prendere le distanze, presentandosi come il nuovo, l’alternativa ai governi di Vendola ed Emiliano.”Secondo Fratelli d’Italia, però, “Decaro è ‘figlio’ di Emiliano e Vendola. In questi anni ha condiviso tutte le scelte del primo, fin da quando era candidato presidente in pectore. Emiliano lo ha sempre informato e coinvolto nelle decisioni.”Il gruppo di FdI invita quindi Decaro e Emiliano “a smetterla con questa finta rottura. Chi voterà il centrosinistra di Decaro deve sapere che vota in continuità con Emiliano e Vendola, con la stessa fame di potere che viene prima degli interessi dei pugliesi, anni in cui il consenso è stato ottenuto non con programmi ma con prebende. Decaro smetta di costruirsi una verginità che non ha.”