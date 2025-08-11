Foggia: smantellata casa di prostituzione, due arresti e un sequestro
Le indagini hanno fatto emergere un sistema organizzato e stabile di gestione di un appartamento nel comune di Foggia, utilizzato come casa di prostituzione da numerose donne straniere.
Secondo gli investigatori, una donna di 50 anni residente a Foggia aveva affittato un appartamento in via Mogadiscio, trasformandolo in una “casa chiusa” dove riscuoteva fino a 50 euro al giorno per ciascuna stanza. Ad affiancarla c’era un 24enne foggiano che accompagnava le prostitute, forniva loro chiavi e lenzuola, controllava l’attività con frequenti sopralluoghi, anche notturni, e riscuoteva i pagamenti.
L’appartamento è stato sequestrato preventivamente e alla proprietaria, 57 anni, è stata applicata la misura della libertà vigilata.
