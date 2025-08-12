Alberobello, 14 agosto: gran finale con la premiazione di Pasqualino Gourmet e il concerto de Il Gallo

ALBEROBELLO - Prosegue con grande successo “Pasqualino Gourmet”, la manifestazione dedicata al celebre panino tipico di Alberobello, che anima ogni sera via Barsento con gastronomia, musica e intrattenimento.

Giovedì 14 agosto, vigilia di Ferragosto, si terrà la serata conclusiva della settima edizione, con due appuntamenti imperdibili. Alle 20:30 è prevista la premiazione del “Premio Evento Gastronomico Pasqualino Gourmet”, che eleggerà la miglior reinterpretazione 2025 del panino simbolo della città, giudicata da una giuria di chef di spicco.

A seguire, sul palco centrale salirà Claudio Golinelli, “Il Gallo”, storico bassista di Vasco Rossi, che si esibirà con la cover band I Komandanti, portando il grande rock al festival.

Durante tutta la manifestazione, aperta gratuitamente al pubblico, i visitatori possono gustare il Pasqualino in versione tradizionale e gourmet, oltre a una selezione di piatti tipici, birre artigianali e cocktail, valorizzando le eccellenze pugliesi come il pane di Altamura e il caciocavallo silano.

L’evento è organizzato dall’associazione Pasqualino Gourmet Eventi, con il patrocinio del Comune di Alberobello e di importanti associazioni di categoria.

Per info e programma completo: Pagina Facebook e Instagram Pasqualino Gourmet.