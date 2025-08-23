Regionali Puglia, Mazzotta (FI): “Il centrodestra difenderà la Regione dall’infantilismo politico della sinistra”

BARI – Il presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia,, interviene a pochi mesi dalle elezioni regionali, sottolineando la responsabilità del centrodestra nei confronti della Regione.

“Il centrodestra ha una grande responsabilità: non solo proporre soluzioni ai problemi più urgenti, ma anche evitare che un centrosinistra litigioso e infantile possa far pagare alla Puglia il prezzo di un incredibile infantilismo politico”, ha dichiarato Mazzotta.

Secondo il consigliere di Forza Italia, il candidato del centrosinistra mostra un atteggiamento che “rivela non solo un profondo senso di ingratitudine, ma anche tanta immaturità”, mettendo veti e prendendo le distanze da persone con cui ha condiviso la guida della Regione negli ultimi 20 anni.

Mazzotta assicura che il centrodestra proporrà “una proposta unitaria, credibile e seria”, in grado di guidare la Puglia con responsabilità e concretezza.