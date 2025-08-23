Talsano, inseguimento con Jeep rubata: due giovani tarantini agli arresti domiciliari

TARANTO – Sono stati posti aglii due giovani tarantini coinvolti nell’inseguimento avvenuto il 21 agosto scorso nelle strade di

A bordo di una Jeep rubata, i due ragazzi di 18 e 19 anni non si sarebbero fermati all’alt di una Volante in via Mediterraneo, cercando di seminare gli agenti percorrendo anche il senso opposto di marcia, mettendo a rischio diversi pedoni. Poco dopo, l’auto ha perso aderenza nei pressi di una rotonda e si è fermata contro il cordolo di delimitazione di corsia.

Nonostante l’incidente, i due sono fuggiti a piedi. Uno dei ragazzi è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre l’altro si è rifugiato nel cortile di una scuola, dove ha aggredito un’ispettrice prima di essere bloccato da altri agenti.

Il presunto complice si è poi presentato spontaneamente in Questura, venendo anch’egli sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione del PM Francesco Sansobrino. I due sono indagati per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Oggi il GIP Francesco Maccagnano ha convalidato gli arresti, confermando i domiciliari per entrambi.