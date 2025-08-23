Meloni visita un allevamento di cani a San Giovanni Rotondo, appello dei gruppi animalisti per i canili del Sud
SAN GIOVANNI ROTONDO – In occasione della visita del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a un allevamento di cani corsi a San Giovanni Rotondo, l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA) ha lanciato un appello affinché la premier estenda le sue visite anche ai canili del Sud, dove il fenomeno del randagismo è particolarmente grave.
Secondo l’associazione, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia registrano i più alti tassi di randagismo canino. AIDAA ha chiesto che Meloni si interessi anche ai canili “lager”, dove molti animali soffrono per fame, caldo e incuria, e ai fenomeni criminali legati ai cani destinati a combattimenti illegali.
L’associazione ha inoltre sollecitato il governo a promuovere una legge che vieti la vendita di cuccioli nei negozi, incoraggiando invece le adozioni dai canili, e a destinare fondi e idee per sostenere questa pratica.
“Riconosciamo il diritto del Presidente del Consiglio di visitare allevamenti – conclude il comunicato – ma chiediamo fermamente che la protezione dei cani abbandonati diventi una priorità nazionale”.