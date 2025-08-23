Meloni visita un allevamento di cani a San Giovanni Rotondo, appello dei gruppi animalisti per i canili del Sud

SAN GIOVANNI ROTONDO – In occasione della visita del Presidente del Consiglioa un allevamento di cani corsi a San Giovanni Rotondo, l’ha lanciato un appello affinché la premier estenda le sue visite anche ai, dove il fenomeno del randagismo è particolarmente grave.

Secondo l’associazione, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia registrano i più alti tassi di randagismo canino. AIDAA ha chiesto che Meloni si interessi anche ai canili “lager”, dove molti animali soffrono per fame, caldo e incuria, e ai fenomeni criminali legati ai cani destinati a combattimenti illegali.

L’associazione ha inoltre sollecitato il governo a promuovere una legge che vieti la vendita di cuccioli nei negozi, incoraggiando invece le adozioni dai canili, e a destinare fondi e idee per sostenere questa pratica.

“Riconosciamo il diritto del Presidente del Consiglio di visitare allevamenti – conclude il comunicato – ma chiediamo fermamente che la protezione dei cani abbandonati diventi una priorità nazionale”.