Regione Puglia: 20 milioni per sostenere imprese e lavoratori dell’indotto ex Ilva. De Santis (Pd): "Atto giusto e politicamente forte"

BARI - La Regione Puglia rinnova il proprio impegno a favore delle imprese e dei lavoratori colpiti dalla crisi dell’ex Ilva. Domenico De Santis, segretario regionale del Partito Democratico, ha commentato positivamente lo stanziamento di 20 milioni di euro destinati a oltre 100 aziende dell’indotto siderurgico, che complessivamente occupano circa 5mila persone.

De Santis ha sottolineato come questo intervento, pur non rientrando nelle competenze dirette dell’ente regionale, rappresenti «un atto giusto, necessario e politicamente forte», capace di fornire un segnale concreto di vicinanza a un territorio in difficoltà.

«Chi ha fatto sacrifici per decenni per il bene del Paese non può essere lasciato solo ora, nel momento più critico. Il nostro compito è difendere il lavoro, sostenere il sistema economico locale e accompagnare davvero la transizione industriale con strumenti, risorse e visione», ha affermato.

Il segretario regionale del Pd ha inoltre ribadito l’impegno del partito nel promuovere misure che mettano al centro la dignità delle persone e il futuro produttivo della Puglia, assicurando che la formazione rimarrà «al fianco di chi lavora» in questa delicata fase di trasformazione industriale.