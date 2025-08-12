Furti con strappo durante il concerto a Gallipoli: denunciata coppia di napoletani

GALLIPOLI – Nella notte tra l’11 e il 12 agosto, intorno alle 4:10, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti nei pressi del Parco Gondar, al termine di un concerto, in seguito a una segnalazione di due persone sospette coinvolte in furti con strappo di collane d’oro.

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Gallipoli hanno bloccato un uomo di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, e una donna di 22 anni, entrambi di origine napoletana e dichiaratisi marito e moglie. La coppia era stata fermata dal personale di sicurezza, allertato da spettatori che li avevano riconosciuti come autori dei furti.

Durante il controllo, la donna ha tentato di disfarsi di un fermacapelli rigonfio, che nascondeva tre collane d’oro con maglie spezzate, probabilmente derivate da furti con strappo. Le collane sono state sequestrate.

I due sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione in concorso. Dai controlli è emerso che si trovavano in Salento senza una sistemazione fissa, per un soggiorno improvvisato.

Nei confronti dell’uomo è stato inoltre emesso un Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Gallipoli, con divieto di ritorno per almeno due anni.