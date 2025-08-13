A Ferragosto il mito di Califano rivive a Palazzo delle Arti Beltrani con Un bastardo venuto dal sud

TRANI - Il 15 agosto 2025, nella magica cornice del Palazzo delle Arti Beltrani, la Corte Davide Santorsola si prepara a una serata di emozioni, poesia e musica con Un bastardo venuto dal sud, lo spettacolo dedicato a Franco Califano. In pieno Ferragosto, quando l’estate raggiunge il suo apice, la vita intensa, romantica e tormentata del “Califfo” torna a emozionare il pubblico, raccontata attraverso parole e note in un omaggio teatrale potente.Lo spettacolo, scritto e diretto dal compianto Pietro Genuardi – noto al grande pubblico come Armando Ferraris ne Il Paradiso delle Signore e Ivan Bettini in CentoVetrine – è interpretato da Fabio Cursio Giacobbe, accompagnato dalla voce intensa di Carla Bavaro e dal pianoforte evocativo di Alberto Iovene. Il tributo fonde monologhi, musica e suggestioni evocative dei night club romani degli anni ’70, restituendo un ritratto autentico dell’artista, poeta di strada e chansonnier impenitente.Il pubblico sarà guidato in un viaggio attraverso i momenti più iconici della vita di Califano: dai primi fotoromanzi ai successi da cantante, dalle amicizie scomode alle donne e ai grandi amori, fino agli alti e bassi che hanno caratterizzato la sua carriera. Tra i brani interpretati, diciassette melodie scandiscono il ritmo di una vita vissuta “tutta d’un sorso”, con monologhi tratti dalle opere di Califano che ne rivelano la vulnerabilità e la profondità.Franco Califano, autore di capolavori per Ornella Vanoni, Mia Martini, Mina e Bruno Martino, ha venduto oltre 30 milioni di dischi e ricevuto una laurea honoris causa in Filosofia dalla New York University per aver scritto “la più bella sintesi dell’uomo latino”. Lo spettacolo restituisce al pubblico l’artista al centro della scena, dove merita di stare, celebrando il suo contributo indelebile alla musica italiana.Il titolo, Un bastardo venuto dal sud, scelto dallo stesso Califano per il suo primo album del 1972, è già di per sé un manifesto: un personaggio che ha sempre giocato tra romanticismo, malinconia e sfrontatezza. Fabio Cursio Giacobbe non imita Califano, ma rende un tributo sincero a un artista che ha saputo raccontare l’anima verace dell’Italia.Lo spettacolo avrà inizio alle 21:00, con apertura porte alle 20:30. I biglietti (poltronissima numerata 20 €, posto unico 15 €) possono essere acquistati al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani, aperto dal martedì alla domenica (ore 16:00–21:00) in via Beltrani 51 a Trani (BT), o online sul circuito Vivaticket: link diretto. Sono disponibili anche opzioni con Carta docente, Carta della Cultura Giovani e del Merito.Per informazioni: Palazzo delle Arti Beltrani, tel. 0883 500044, email info@palazzodelleartibeltrani.it.La stagione artistica completa 2025 è consultabile qui: brochure Palazzo delle Arti Beltrani.