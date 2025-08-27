Roghi in Puglia, Scalera: “La Regione senza velivoli antincendio, bloccato il contratto per gli elicotteri”

BARI - 'E’ trascorsa un’altra estate senza poter disporre di servizi aerei antincendio. Quest’anno nella nostra regione – ha dichiarato il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera – c’è stato un aumento del 20% di roghi rispetto al 2024 e le squadre di soccorso hanno compiuto dei veri e propri miracoli nel fronteggiare i tantissimi incendi che hanno colpito l’intera Puglia.Nonostante questa situazione, il contratto per gli elicotteri antincendio non è stato ancora firmato anche se lo scorso 1° luglio alla gara d’appalto ha partecipato una società specializzata e in grado di partire immediatamente. Nel frattempo sono anche scaduti i termini per la seconda gara triennale da 9 milioni di euro.In questa situazione di estrema gravità e mentre la Puglia continua a bruciare per colpa della burocrazia e dei ritardi del governo regionale, i nostri elicotteri e velivoli di soccorso restano a terra.Dal 2022, insomma, i bandi sono bloccati e si continua a sperperare denaro pubblico per far arrivare mezzi di soccorso da altre regioni”.“Ho depositato – ha concluso Scalera – una istanza di audizione urgente per conoscere le ragioni per le quali dopo tre lunghi anni il governo regionale non abbia ancora affidato ad una società specializzata il servizio antincendio”./