Bari, controlli su NCC e taxi abusivi: 27 sanzionati dall’inizio del 2025

BARI – Proseguono senza sosta i controlli della Polizia Locale per contrastare l’abusivismo nel trasporto e garantire la leale concorrenza tra operatori. Dall’inizio dell’anno, le pattuglie hanno effettuato circa cento controlli su mezzi destinati a noleggio con conducente (NCC) e taxi, concentrandosi soprattutto nelle zone più critiche, come aeroporto e stazione centrale.

Da gennaio ad agosto 2025, sono stati sanzionati 27 operatori irregolari: nove solo nel mese di agosto. Le violazioni più frequenti riguardano l’articolo 86 del Codice della strada, che prevede multe da 1.812 a 7.249 euro, la confisca del veicolo e la sospensione della patente da 4 a 12 mesi, con possibilità di revoca in caso di recidiva.

I controlli hanno interessato anche gli NCC e tassisti regolari: tra gli NCC provenienti da altri Comuni, la principale infrazione è stata l’omessa compilazione del foglio di servizio, mentre tra i tassisti baresi sono state contestate violazioni del Regolamento comunale, come presenza fuori turno nei posteggi, tachigrafo non controllato o assenze agli appuntamenti per la revisione obbligatoria.

L’ultima sanzione riguarda un NCC fermato ieri nel porto per mancanza del foglio di servizio relativo anche ai 15 giorni precedenti.

“L’impegno contro tutte le forme di abusivismo e nel nome della legalità prosegue senza sosta – commenta l’assessore allo Sviluppo economico Pietro Petruzzelli –. I controlli assicurano che tutti gli operatori rispettino le regole, garantendo un servizio moderno, efficiente e sicuro”.

L’assessora alla Vivibilità urbana e Protezione civile Carla Palone aggiunge: “Le nostre pattuglie hanno presidiato strade, spiagge, piazze e campagne, con attività quotidiane a tutela del bene comune e per sensibilizzare cittadini e visitatori al rispetto della città”.