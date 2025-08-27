Grottaglie, incendio distrugge cinque automezzi comunali destinati alla raccolta rifiuti

GROTTAGLIE – Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 agosto, intorno alle 2:00, cinque automezzi di proprietà del Comune di Grottaglie sono stati distrutti da un incendio divampato nel ricovero mezzi dell’azienda che gestisce la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani e i servizi di igiene urbana della città.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, ma le fiamme hanno reso completamente inutilizzabili i veicoli. Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e determinare la natura dell’incendio. Al momento, nessuna ipotesi viene esclusa.

L’episodio richiama alla memoria altri atti intimidatori registrati negli ultimi mesi nella provincia: pochi mesi fa un incendio aveva interessato l’auto e la facciata dell’abitazione di Maurizio Stefani, assessore all’ambiente di Grottaglie.

«Siamo amareggiati – ha dichiarato il vicesindaco Vincenzo Quaranta –. Il dissenso verso l’azione amministrativa non si limita più alle parole, ma si manifesta con azioni illecite e vili. Basti pensare all’ultimo atto intimidatorio ai danni del sindaco di Ostuni, oggi costretto a vivere sotto scorta. Noi però restiamo fiduciosi nel lavoro degli investigatori e continueremo a svolgere il nostro compito di amministratori con impegno».

Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con precedenti episodi intimidatori e per individuare i responsabili del rogo.