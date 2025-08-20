Salento, turista romano muore folgorato da un fulmine mentre viaggia in moto

LECCE - Tragedia in Salento nella tarda mattinata di oggi, lunedì 18 agosto 2025., 42 anni, residente a Roma e in vacanza in Puglia, è mortomentre percorreva in moto la, tra Nociglia e Surano, nel Basso Salento.

L’uomo, che stava compiendo un viaggio in solitaria alla scoperta della regione, è stato colpito in pieno dalla scarica elettrica intorno alle 12.30, durante un violento temporale. Sbattuto a terra dalla sua Bmw enduro, ha perso la vita sul colpo.

Inutili i tentativi di rianimazione del personale del 118: il cuore del 42enne si è fermato prima del trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Maglie per i rilievi e la gestione della viabilità in un tratto particolarmente trafficato.

La salma è stata trasferita provvisoriamente nella camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, in attesa delle decisioni della magistratura. Ai militari dell’Arma il compito di avvisare i familiari del turista.

Secondo quanto riferito dallo Sportello dei Diritti, il fulmine è caduto in pieno durante il temporale e ha colpito direttamente l’uomo. Alcuni passanti hanno assistito alla scena e tentato invano di soccorrerlo.

Gli esperti ricordano che i motociclisti, come i ciclisti, sono particolarmente esposti al rischio durante i temporali: in caso di fulmini, se non si riesce a trovare riparo, è consigliato allontanarsi dal mezzo e sdraiarsi in una zona pianeggiante.