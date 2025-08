San Cataldo, poeti per la pace fra Salento e Sardegna

SAN CATALDO (LE) - "Poeticamente" è stata una magnifica staffetta poetica per la pace e contro ogni guerra o che riportasse alla lingua madre e ai luoghi d'origine quali il Salento e la Sardegna.Sentimenti e valori che i poeti invitati hanno interpretato con le loro poesie ricche di passione, amore e dolore.L’ambiente magico e spirituale, quale è la chiesa all'aperto di San Cataldo, dove don Corrado Serafino ha ospitato i poeti con molta gentilezza e interventi pieni d'umanità e amore, ha reso l’evento speciale.La serata è stata animata dagli interventi musicali di Aloiv che per l'occasione, in anteprima, ha cantato anche una sua composizione.La giovanissima cantante, timida e dolce, ha suscitato grande interesse e curiosità nel pubblico presente.