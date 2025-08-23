San Michele Salentino, 31enne trovato morto in casa: disposta l’autopsia

– Tragedia in pieno centro cittadino: un uomo di 31 anni, originario di San Vito dei Normanni e residente a San Michele Salentino, è stato trovato privo di vita nel suo appartamento di via dottor Azzarito, a pochi passi da piazza Dante.

Il giovane lavorava in un supermercato della zona, ma da diversi giorni non si presentava al lavoro. A lanciare l’allarme è stata la madre, insospettita dal silenzio e dall’assenza del figlio. Le ricerche hanno portato alla drammatica scoperta: un vicino di casa, riuscito a entrare nell’abitazione passando da una finestra, ha trovato il corpo senza vita. La porta, infatti, era chiusa a chiave dall’interno.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della locale stazione, la polizia municipale e i volontari della protezione civile, che hanno delimitato l’area per consentire i rilievi. L’appartamento è stato posto sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre la salma è stata trasferita al cimitero di Ostuni in attesa degli accertamenti.

Secondo le prime verifiche, non sarebbero stati rilevati segni di violenza sul corpo del 31enne. Tuttavia, per chiarire le cause del decesso, il magistrato di turno ha disposto l’autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni. Solo l’esame medico-legale potrà far luce sull’origine della morte improvvisa del giovane.

L’intera comunità di San Michele Salentino è sotto shock per la tragedia che ha colpito una famiglia molto conosciuta in paese.