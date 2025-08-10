Bari, una notte che entra nella storia

- "Questa notte abbiamo varato il nuovo ponte di via Brigata Regina: 28,6 metri di acciaio Cor-Ten, sollevati nel cielo dalla potenza della LIEBHERR LR11000. Un addio al ponte del 1915, che per oltre un secolo ha custodito i binari della città, e un saluto al futuro: più velocità, più sicurezza, più Bari. 3,857 milioni di euro investiti per dare nuova forza alla linea Bari–Matera. Un’opera che unisce memoria e innovazione, sotto le stelle di una notte indimenticabile". Lo ha dichiarato, in una nota stampa, il presidente del consiglio di amministrazione di Ferrovie Appulo Lucane, sen. Vittorio Zizza.