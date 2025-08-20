Sanitaservice Taranto, Mazzarano: “Gestione fallimentare, operatori in affanno e qualità dei servizi a rischio”

Al centro delle criticità, l’attesa per l’assunzione di circa, ultima tranche del piano già approvato, ma non ancora realizzata. Il sotto organico, tuttavia, non riguarda solo l’emergenza-urgenza, ma “attraversa tutte le categorie, dal personale del Cup fino agli ausiliari e ai pulitori”. Le ultime assunzioni in quest’ultimo settore, osserva il consigliere, hanno rappresentato “una boccata d’ossigeno, ma non sono sufficienti a risolvere il problema strutturale”.

Mazzarano richiama inoltre l’attenzione sui diritti contrattuali dei dipendenti, chiedendo l’adeguamento delle condizioni di lavoro degli operatori Cup in base alle mansioni realmente svolte, e soprattutto un allineamento tra tutte le Sanitaservice della regione. “È impensabile – sottolinea – che ci siano operatori con le stesse funzioni ma con trattamenti economici e normativi diversi, a seconda della provincia in cui lavorano”.

Il bilancio tracciato dal consigliere è netto: “Il quadro non è roseo e non può che portare a una valutazione fallimentare della gestione della Sanitaservice. Se non si interviene subito, il rischio è che a pagare siano sia i lavoratori che i cittadini, con un progressivo peggioramento dei servizi essenziali”.