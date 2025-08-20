Castellana Grotte, successo per il “Cineforum al Castello… sotto le stelle”



Ogni serata è stata un’occasione per immergersi in trame coinvolgenti, scoprire nuove prospettive e condividere l’emozione del racconto filmico. Dalle pellicole d’autore ai successi più recenti, il cineforum è stato pensato per offrire un’esperienza culturale ricca e diversificata, nell’atmosfera magica offerta dal Castello Episcopio.



Un luogo intriso di storia e bellezza si è trasformato, per quattro appuntamenti (“L’ultima sfida” di Antonio Silvestre, “W Muozzart” di Sebastiano Rizzo, “Casi el paraíso” di Edgar San Juan, “Malamore” di Francesca Schirru), in un suggestivo salotto cinematografico a cielo aperto.



L’assessore alla cultura, Raffaella Capriglia, dichiara: “Come amministrazione comunale, siamo soddisfatti dei risultati della rassegna di cinema all’aperto “Cineforum al castello… sotto le stelle”. In tutte le serate, c’è stata una grande partecipazione e anche un buon gradimento da parte del pubblico, non solo grottagliese ma anche di turisti e visitatori, che ha apprezzato sia le proiezioni che il luogo, affascinante e storico, del Giardino mediterraneo del Castello d’estate. Abbiamo condotto un lavoro di scelta sui film, privilegiando le proposte più attuali, con riferimenti pugliesi ma che trattassero anche temi universali, come l’amore e il bene comune, la crescita personale, le difficoltà della vita, l’inclusione e argomenti a carattere sociale. Crediamo che tutti gli appuntamenti - ad ingresso libero e gratuito - siano stati apprezzati e abbiamo in progetto di programmare, in futuro, altre iniziative simili, per favorire la fruizione cinematografica e la condivisione della comunità”.

Le quattro serate del Cineforum estivo del Comune di Grottaglie hanno registrato un successo di pubblico. Realizzata in prestigiosa collaborazione con Apulia Film Commission, la rassegna "Cineforum al Castello…sotto le stelle", dedicata agli amanti del grande schermo e delle serate all'aperto, ha raccolto ampio consenso e soddisfatto il pubblico che ha riempito il Giardino Mediterraneo del Castello Episcopio.