Santa Maria di Leuca, tartaruga Caretta caretta salvata dalla Guardia di Finanza

SANTA MARIA DI LEUCA - Una tartaruga marina della specie Caretta caretta è stata salvata nelle acque di Santa Maria di Leuca da un’unità navale della Guardia di Finanza di Gallipoli. L’esemplare, in evidente difficoltà, potrebbe essere stato vittima dell’ingestione di plastica o delle conseguenze di attività di pesca illegale.I militari, dopo aver individuato l’animale in mare, lo hanno recuperato a bordo con tutte le cautele necessarie per garantirne la sicurezza. La tartaruga è stata poi affidata ai volontari di WWF e Legambiente, che hanno provveduto al trasferimento presso l’Osservatorio faunistico provinciale di Calimera, centro specializzato per il soccorso e la cura delle tartarughe marine.Qui l’esemplare riceverà le cure veterinarie necessarie, con l’auspicio di poter essere reintrodotto in mare una volta ristabilito.