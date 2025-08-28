Santa Maria di Leuca, tartaruga Caretta caretta salvata dalla Guardia di Finanza
I militari, dopo aver individuato l’animale in mare, lo hanno recuperato a bordo con tutte le cautele necessarie per garantirne la sicurezza. La tartaruga è stata poi affidata ai volontari di WWF e Legambiente, che hanno provveduto al trasferimento presso l’Osservatorio faunistico provinciale di Calimera, centro specializzato per il soccorso e la cura delle tartarughe marine.
Qui l’esemplare riceverà le cure veterinarie necessarie, con l’auspicio di poter essere reintrodotto in mare una volta ristabilito.
