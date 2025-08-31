Serie B, Bari pareggia 1-1 contro il Monza al San Nicola
FRANCESCO LOIACONO – Nella seconda giornata di andata di Serie B, il Bari pareggia 1-1 contro il Monza al San Nicola, confermando l’equilibrio tra le due squadre.
Il Monza passa in vantaggio già al 2’ con Mota Carvalho, che sigla il gol con un preciso tiro di destro. Il Bari reagisce immediatamente: al 5’ Sibilli sfiora il pareggio, mentre al 15’ Moncini porta i biancorossi sull’1-1 con una girata di sinistro. Al 24’ Pagano e al 31’ Braunoder provano a trovare il vantaggio, senza riuscirci, mentre al 36’ Pessina del Monza non inquadra la porta.
Nella ripresa, il Monza cerca di rimettere la partita sui binari della vittoria: al 10’ Birindelli e al 20’ Mota Carvalho sprecano buone occasioni. Il risultato non cambia e il match si chiude sull’1-1.
Dopo la sosta del 6 e 7 settembre per gli impegni delle Nazionali, il Bari tornerà in campo sabato 13 settembre alle 15 per affrontare il Modena al Braglia nella terza giornata di andata di Serie B.